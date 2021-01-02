فجر السعيد تنعى وحيد حامد: الله يرحمك

نعت الإعلامية والكاتبة الصحفية الكويتية فجر السعيد الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكتبت «السعيد» عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، قائلة «رحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.. الله يرحمك يا أستاذ وحيد.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

تدهور الحالة الصحية نتيجة مشاكل متكررة في القلب

وتدهورت حالة الكاتب وحيد حامد منذ أيام، ونُقل على أثرها إلى المستشفى قبل حوالي 10 أيام في حالة صحية حرجة، وشخصه الأطباء بأنه أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الأنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة، وأودع غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة.

ووُلد الكاتب وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، وبدأ في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، وشهرته بدأت من خلال مسلسل «أحلام الفتى الطائر» عام 1978 مع النجم عادل إمام، بعد أن حقق المسلسل نجاحاً كبيراً ليكونا شراكة سينمائية، نتج عنها فيلمي «الغول» و«الهلفوت» خلال الثمانينيات، وأعمال أخرى.

وكان آخر أعمال وحيد حامد السينمائية فيلم «احكي يا شهرزاد»، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل «الجماعة» الذي عرض في رمضان 2010 عن سيرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.