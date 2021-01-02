مصرع شخص إثر انهيار سقف عقار في العصافرة بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه، اليوم، إثر انهيار سقف غرفة بعقار في منطقة العصافرة، شرق الإسكندرية.

كان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، لمديرية التضامن الاجتماعي، يفيد سقوط سقف حجرة على شخص، توفي على إثره، في شارع 30 القديم بجوار مسجد العزيز بالعصافرة قبلي، تابع حي العصافرة قبلي.

وبالمعاينة تبين أن المتوفى يدعى «أحمد بدوى ذكي، 36 عاما، وأبلغت إدارة المنتزه، وتوجه على الفور فريق الإغاثة بالإدارة إلى موقع العقار وتمت المعاينة، وتبين أن العقار مكون من أرضي و3 أدوار علوي.

وتمكنت مديرية التضامن الاجتماعي، من حصر الأسر المتضررة، وهم 3 بواقع 8 أفراد، هم أصحاب العقار، وسكنت الأسر بمركز أبو الهول بالسيوف، ووزعت وجبات غذائية وبطاطين من جمعيه المرأه والتنمية للتخفيف عليهم.