نسرين أمين ناعية وحيد حامد: شرفت بأن يكون أول عمل لي من تأليفك الرائع

نعت الفنانة نسرين أمين الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكتبت نسرين أمين عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، قائلة «الله يرحمك يا أستاذ وحيد.. كان لي عظيم الشرف إن أول عمل لي من تأليفك الرائع.. احكي يا شهرزاد، فقدت مصر كاتبًا ومؤلفًا ومبدعًا.. صاحب فكر عظيم».

«الجماعة» آخر أعمال وحيد حامد التلفزيونية

وكان آخر أعمال وحيد حامد السينمائية فيلم «احكي يا شهرزاد»، من إنتاج العام 2009 ومن تأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصر الله، وبطولة منى زكي، ومحمود حميدة وحسن الرداد، أما آخر أعماله التلفزيونية مسلسل «الجماعة» الذي عرض في رمضان 2010 عن سيرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

تدهور الحالة الصحية نتيجة لمشاكل متكررة في القلب

وتدهورت حالة الكاتب وحيد حامد منذ أيام، ونُقل على أثرها إلى المستشفى قبل حوالي 10 أيام في حالة صحية حرجة، وشخصه الأطباء بأنه أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الأنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة، وأودع غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة.

ووُلد الكاتب وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، وبدأ في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، وشهرته بدأت من خلال مسلسل «أحلام الفتى الطائر» عام 1978 مع النجم عادل إمام، بعد أن حقق المسلسل نجاحاً كبيراً ليكونا شراكة سينمائية، نتج عنها فيلمي «الغول» و«الهلفوت» خلال الثمانينيات، وأعمال أخرى.