«الأوقاف» تنفي تشغيل مهرجانات ورقص داخل زاوية صلاة بحدائق القبة

أجرت غرفة العمليات المركزية بـوزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس الغرفة ورئيس القطاع الديني، تحقيقا فيما تم تداوله على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية حول وجود احتفالات شبابية في منطقة حدائق القبة خاصة بالعام الجديد، ويزعم أنه تم تشغيل مهرجانات ورقص داخل زاوية صلاة بالمنطقة.

وقال الشيخ جابر طايع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يحدث أن تم أي فعاليات بالزاوية غير أداء الصلوات الخمس، حيث إنه تم إغلاق الزاوية بعد صلاة العشاء مباشرة.

وكشف رئيس القطاع الديني حقيقة الفيديوهات التي تم تداولها بأنها داخل زاوية صلاة بحدائق القبة، حيث قال إن تلك الفعاليات كانت بمدخل ممر بين عمارتين وليس داخل الزاوية، حيث إنه تم إغلاقها بعد صلاة العشاء، وتلك الفعاليات عبارة عن فرح وعرس خاص بأحد العاملين بالعمارة «بواب العمارة»، ولم يتم فتح الزاوية نهائيا بخصوص هذا الأمر، حيث تم التحقق من قبل وزارة الأوقاف وتم سؤال الإمام والعاملين ومفتش المنطقة والمسؤولين عن الدعوة هناك وثبت غلق الزاوية ولم يتم بها أي فعاليات.

وجاء الرد للغرفة المركزية كالتالي: ردا على ما تم تداوله بخصوص مهرجانات ورقص داخل زاوية عرفات شارع عرفات بحدائق القبة نفيد علم الغرفة بأن هذا لم يحدث بالزاوية وأن الزاوية أغلقت بعد صلاة العشاء وأنها تقع داخل ممر طويل بنفس العقار وبالممر تقع حجرة بواب العمارة الذي أقام عقد قران ابنته بالممر التابع بالعمارة والذي به حجرته بعد صلاة العشاء دون المساس بحرم الزاوية وهذا للعلم.

وطالب رئيس غرفة العمليات المركزية بـ«الأوقاف» بتحري الدقة فيما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن بيوت الله عز وجل، حيث إن المصريين يحافظون على قدسية دور العبادة ولا يقبلون انتهاكها.

وأكد الشيخ جابر طايع أن وزارة الأوقاف شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، ويتم غلق أي مسجد لا يلتزم بالقرارات الخاصة بالأوقاف بشأن فيروس كورونا، كذلك يتم معاقبة المقصرين بشكل حاسم.