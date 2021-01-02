مصطفى بكري ينعي وحيد حامد: قيمة ورمز جميل

نعى الإعلامي مصطفى بكري الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكتب «بكري» عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلًا «رحم الله الكاتب المبدع وحيد حامد، الذي رحل اليوم عن عمر يناهز 76 عامًا، رحل بعد رحلة عناء صارع فيها المرض.. كان وحيد حامد صاحب مواقف معروفة، وجسد ذلك في كتاباته وأعماله الفنية».

وأضاف مصطفي بكري في تغريدته عن الراحل وحيد حامد «رحل بعد أن كرمه مهرجان القاهره السينمائي مؤخرًا، كان سعيدًا بهذا التكريم، وبعده بأسابيع قليلة رحل عند دنيانا، ربطتني به علاقة صداقه منذ أكثر من عشرين عامًا، تتفق أو تختلف معه، لكنه قيمة ورمز جميل، ومبدع متفرد في وعيه وقدراته، رحم الله الراحل وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان».

مشاكل القلب سبب الوفاة

وتدهورت حالة الكاتب وحيد حامد منذ أيام، ونُقل على أثرها إلى المستشفى قبل حوالي 10 أيام في حالة صحية حرجة، وشخصه الأطباء بأنه أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الأنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة، وأودع غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة.

وولد الكاتب والسيناريست وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، وبدأ في كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، وشهرته بدأت من خلال مسلسل «أحلام الفتى الطائر» عام 1978 مع النجم عادل إمام، بعد أن حقق المسلسل نجاحاً كبيراً ليكونا شراكة سينمائية، نتج عنها فيلمي «الغول» و«الهلفوت» خلال الثمانينيات، وأعمال أخرى.