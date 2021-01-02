«مرصد كوفيد 19»: الحكومة اصدرت 464 قرارا في 2020 لمواجهة كورونا

كشف مرصد «كوفيد 19»، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اتخاذ الحكومة 464 إجراءً منذ بداية أزمة جائحة كورونا في مصر.

وكشف «المرصد» في إحصائياته المثبتة على موقع وزارة التخطيط، أن إجراءاته صدرت عن 78 جهة مسؤولة، بداية من 24 فبراير حتى 23 ديسمبر الماضي، واستهدفت 37 فئة مستهدفة ضمت الأسر الأكثر احتياجاً، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، والمرأة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسرة المصرية، والشباب، والعاملين بالقطاع العام، والطلاب، والمصريين بالخارج.

القرارات صادرة عن 78 جهة وتستهدف 37 فئة متضررة

وذكر «المرصد»، أن جميع الإجراءات تصب تجاه تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الأعمال والقطاعات المتضررة، ومنها وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر، حفاظاً على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً، ودعم القطاعات المتضررة، وأيضاً قصر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق مـن خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتباراً من أول يناير الجاري، فضلاً عن توفير 13 خدمة إلكترونية يمكن استخدمها من خلال بوابة «مصر الرقمية» على الموقع «digital.gov.eg»، للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة حسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين فضلاً عن الحد من انتشار وباء «كوفيد-19».

وتضمنت القرارات أيضاً، تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس، في إطار مساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج أثناء انتشار الجائحة، وإصدار كتاباً بشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020، حرصاً على مصلحة الطلاب التعليمية وحماية صحتهم.

وأشار «المرصد» إلى استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلاً عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة الفيروس، إضافة إلى إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارًا من 4 ديسمبر 2020، ولمدة 6 أشهر.