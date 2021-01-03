اليوم.. البابا يلقي أولى عظات الأحد في 2021 على قنوات المتحدة

للمرة الخامسة منذ مارس الماضي، وللمرة الأولى خلال العام الميلادي الجديد، يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، عظة الأحد على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يتناول البابا خلال عظته شرح قداس الأحد الرابع من شهر كيهك أو الشهر المريمي الذي أوقفت الكنيسة صلواته في الكنائس منعا للتجمعات.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك.

عظات الأحد انطلقت على قنوات المتحدة مارس 2020

وفي مارس الماضي، انطلقت عظة الأحد عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي اتخذتها الكنيسة وشاركت فيها الشركة، وهي عبارة عن كلمة روحية يتداول على القائها عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا القى 4 عظات على قنوات المتحدة خلال العام الماضي

وسبق وألقى البابا تواضروس الثاني، أربع عظاته في هذا الإطار على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ مارس 2020م، حيث ألقى أولى عظاته يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء، والرابعة في 25 أكتوبر 2020.

وكان البابا تواضروس الثاني، أعلن عن توقف اجتماعه الأسبوعي الذي كان يعقده بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال شهر يناير الجاري بسبب فترة أعياد الميلاد، حيث القى اخر عظاته يوم الأربعاء الماضي، والذي هنأ خلاله الأقباط ببداية العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يكون العام الجديد عاما هادئا ومفرحا وسعيدا للجميع.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء الأربعاء المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد بعد أن تقرر أن تقتصر صلوات العيد على كهنة وشمامسة الكنيسة دون حضور شعبي منعا للتجمعات وللوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.