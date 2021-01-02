غدا.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد الأحد ، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ON - dmc - الحياة - cbc، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا سيتناول خلال عظة الأحد شرح قداس الأحد الرابع من شهر كيهك.

يذكر أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الإصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الإصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك.

وعظة الأحد التي انطلقت منذ مارس الماضي، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، يتداول على إلقائها عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتعد تلك خامس عظة يلقيها البابا تواضروس الثاني، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ مارس الماضي، حيث ألقى البابا أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم 15 أغسطس خلال صوم السيدة العذراء، والرابعة في 25 أكتوبر 2020.

ويتزامن القاء البابا تواضروس الثاني عظته مع توقف اجتماعه الأسبوعي الذي كان يعقده بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال شهر يناير الجاري بسبب فترة أعياد الميلاد، وكان البابا القى آخر عظاته يوم الأربعاء الماضي، والذي هنأ خلاله الأقباط ببداية العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وسيترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأربعاء المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد وفقا لتقويم الكنائس الشرقية، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنعا للتجمعات.