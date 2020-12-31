البابا تواضروس: مصر تحتاج الجميع.. والوحدة الوطنية أغلى ما نملك

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البداية جديدة شيء مفرح، ونستقبل العام الجديد بعقول وقلوب متفاءلة، ونحلم بأمور طيبة، ونشكر ربنا في أمور كثيرة تمت في البلد، رغم التحديات الكثيرة في المنطقة، ومصر بقيادتها بكل المسئولين فيها تسير بخطى صلبة، وأنا أحب الجملة التي يقولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا يجب أن نكون واحد، وأغلى ما عندنا هو وحدتنا الوطنية، وأقول ذلك لأني مصر وطن يستحق الكثير وله تاريخ وحضارة وموقع فمصر لها قداسة في الكتب المقدسة ونتنمي إليها ونعيش على أرضها والله يحفظها من شرور كثير ورغم التخوفات ربنا يحل لنا الأمور وتابع: كل سنة وكل المصريين بخير.

مصر تحتاج الجميع

وأضاف البابا، خلال استضافته في برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن كل استبعاد أي شخص يعيش على أرض مصر أمر فيه خطورة على مصر والآن يتم التصويب ومصر تحتاج الكل فمصر تحتاج عامل النظافة والسائق والجندي في الجيش وضابط الشرطة وهذا هو سر النجاح وهذا الأمر متحقق حاليا مبينا أنه لا يخشى على الكنيسة المصرية فالكنيسة في أمان ونؤمن أنها في يد المسيح والمسيحين فقط أدوات وعمر الكنيسة 2000 سنة ومرت بظروف صعبة إلا أنها مستمرة ونشيطة رغم أي شيء.

قانون بناء الكنائس إنجاز

وتابع: «وجود قانون لبناء الكنائس إنجاز كبير وحق يتيتح الحقوق، وفي إحدى البلاد قدمنا في بلد على بناء كنيسة الشخص جمدها التصريح 20 سنة لكن حاليا في قانون والأمور تسير إلى حد كبير بشكل صحيح وبناء الكنيسة أصبح أمر طبيعي ولا يواجه مشاكل كبيرة عند التقديم لبناء كنيسة في أي محافظة وهذا بسبب جهود الدولة المستمرة والقيادة السياسية بالطبع».