«الصحة» عن خروج المواطنين برأس السنة: هنشوف النتائج كمان أسبوع

كشف مصدر داخل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن استمرار زيادة أعداد مصابي الفيروس، مشيرا إلى أن 85% من مصابي الفيروس حالتهم بسيطة.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللجنة لاحظت خروج عدد كبير من المواطنين للاحتفال ببداية العام الجديد متجاهلين التحذيرات من زيادة الأعداد والفترة المرهقة التي يشهدها العالم من انتشار الجائحة، معلقا على نتائج هذه السوكيات قائلا: «نتيجة اللي حصل دا هنشوفها خلال أسبوع من الآن».

وأوضح المصدر أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان تعمل على توفير اللقاحات المختلفة التي ثبت فعاليتها في علاج الفيروس، والوزارة حاليا انتهت من خطة توزيع اللقاح الصيني والذي تم استقبال أول شحنة منه وأخذت هيئة الدواء 55 عينة منه لإجراء مجموعة من الفحوصات عليه للتأكد من سلامته ومأمونيته وسوف تعلن عن هذه الخطة قريبا بالتعاون مع بعض الجهات.

الصحة: ذروة انتشار الفيروس لم تعرف بعد والفيروس في الموجة الثانية يطلق عليه «الحجم العائلي»

وشدد عضو اللجنة أن ذروة انتشار الفيروس لا أحد يستطيع أن يتوقعها ولكي تحدث لابد من ملاحظ الأمور وأهمها هي أن تزداد الإصابات وتستمر في الزيادة لفترة ثم تبدأ في الانخفاض وحتى الآن لم يحدث ذلك، ومن ثم لا نستطيع أن نقول أننا في ذروة الفيروس.

وعن تحور الفيروس وتأثيره، قال المصدر إن التحور الذي حدث للفيروس أو التغيرات أو ظهور سلالات جديدة هو أمر طبيعي بالنسبة للفيروسات جميعا وليس فيروس كورونا وهو أمر متوقع، وفيما يخص السلالات داخل مصر الوزارة تعكف حاليا على إجراء مجموعة من الأبحاث على فئات مختلفة منهم القادمين من الخارج وخاصة القادمين من بريطانيا والتي ظهرت سلالات جديدة فيها، وأيضا من أصيب بالفيروس ثم جاء لهم مرة أخرى بعد التعافي.

وأوضح المصدر أن الأطفال من الفئات التي بدء الفيروس الهجوم عليه لذلك يسمى الفيروس في الموجة الثانية بأنه حجمه عائلي يصيب الأسرة بأكملها، والأعراض التي تظهر على الأطفال هي نفس الأعراض التي على الكبار ونفس التاثيرات والأخطار عليهم لذلك لابد من تكثيف التوعوية من الأباء بخطورة الفيروس وطرق الحماية منه «الأمر صعب في البداية خاصة أنهم أطفال بس لازم منه».