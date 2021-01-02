نصف مليون مواطن حصيلة المستفيدين من خدمات «صناع الخير» في 2020

خدمات كثيرة قدمتها مؤسسة «صناع الخير للتنمية» على مدار 365 يومًا في العام المنقضي 2020، حيث نجحت المؤسسة فى تقديم العديد من الخدمات الإنسانية النوعية لنصف مليون مواطن مصري، من خلال إطلاقها وتنفيذها ومشاركتها فى 6 مبادرات رائدة.

جاء ذلك برعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف ودعم نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور ومشاركة عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين وبالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات والجهات من بينها صندوق «تحيا مصر» ومؤسسة «حياة كريمة».

وواجهت مؤسسة «صناع الخير» العديد من التحديات، ويأتي على رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد، في العام الماضي، وذلك حسب ما ذكره مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، الذي أوضح في بيانه، الذي أوضح فيه أنَّ المؤسسة تشارك الدولة المصرية في مجابهة الخطر الأكبر الذى واجهة البشرية جمعاء وهو فيروس كورونا بهدف دعم الشرائح الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس حيث اطلقت المؤسسة مبادرة انسانية رائدة تحت عنوان «حماية» هدفت إلى دعم هذه الشرائح من خلال توزيع حقائب الوقاية من الفيروس وكراتين المواد الغذائية وتوزيع مبالغ مالية على العمالة غير المنتظمة والشرائح التى فقدت دخلها بسبب انتشار الفيروس، وعلى دور الأيتام والمسنين على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: استفاد من المبادرة 70 ألف أسرة مصرية بواقع 350 ألف مواطن مصري وشاركت في المبادرة مؤسسة «ساويرس للتنمية» و«سي إس آر إيجبت» والمصرف المتحد والشركة المصرية للاتصالات وشركة «فايزر للأدوية» وشركة «باير» للأدوية وعدد من المؤسسات الكبرى.

كما شاركت مؤسسة صناع الخير في قافلة صندوق «تحيا مصر» الإنسانية الكبرى التي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهدفت لرعاية مليون مواطن، ووزعت خلالها 200 طن مواد غذائية جافة، و60 طن دواجن مجمدة و23 ألف قطعة ملابس على 20 ألف أسرة بواقع 100 ألف مواطن في قرى ونجوع 4 محافظات، هي: محافظات الشرقية، والغربية، والبحيرة، إضافة إلى أنَّ صناع الخير شاركت مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية في تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» لسداد غرامات مخالفة البناء عن الأسر غير القادرة حيث سددت الغرامات عن 2051 حالة في 20 محافظة.

وأكمل المهندس هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، جهود المؤسسة خلال عام 2020 في إعادة إعمار القرى الأشد احتياج، حيث نجحت في الانتهاء من تنمية وتطوير 4 قرى مصرية ضمن مبادرة حياة كريمة وهي قرى الشهامة بأسوان والخرطوم وعبدالحليم محمود بالبحيرة وسمطا بحري بقنا ونفذت في هذه القرى إعادة إعمار للمنازل المتهالكة وقدمت خدمات طبية نوعية كما قامت ومن خلال مبادرة قرى الأمل بإعادة إعمار قرية السدح بالفيوم كأول قرية يتم إعادة اعمارها تخليدا لذكرى شخصية عامة راحلة وهو الاقتصادي الراحل محسن عادل وبالتعاون مع مؤسسة الجود الخيرية، وتمّ داخل القرية تسليم مشروعات تنموية صغيرة وتقديم خدمات طبية نوعية لأهالي القرية.

كما أطلقت «صناع الخير» مبادرة لدعم صغار الصيادين بقرية سمطا بحرى بقنا بالتعاون مع بنك القاهرة حيث سلمت 30 أسرة 30 مركب صيد مجهز وأنشات ثلاجة لحفظ الأسماك بالقرية ونفذت توسعات بمصنع المؤسسة للنول بقرية دار السلام بالفيوم ليستوعب عمالة أكبر من أهالي القرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 5 آلاف أسرة بواقع 25 ألف مواطن.

وأشار إلى أنَّ المؤسسة قدمت خدماتها الطبية النوعية في مجال العيون من خلال مبادرتها «عنيك في عنينا» للواقية من العمى بالتعاون مع «أوركيديا» للصناعات الدوائية و«أولادنا في عنينا» لدعم أطفال المدارس في مواجهة مشكلات الابصار والأنيميا والتقزم بالتعاون مع المصرف المتحد وأطلقت عدد من القوافل ضمن هذه المبادرات، مبادرة «طاقة نور» لعلاج مرضى الشبكية وبخاصة فى قرى مبادرة حياة كريمة وتم خلال المبادرة تم توقيع الكشف على 30 ألف مواطن في 100 قرية مصرية من القرى الأشد احتياجًا وهي قرى مبادرة حياة كريمة في مرحلتيها الأولى والثانية.

وأوضح أنَّه تمّ إجراء تدخلات جراحية لـ1200 حالة وذلك بالتعاون مع شركة باير للأدوية، إضافة إلى مبادرة «لمسة خير» كمبادرة إنسانية رائدة لعلاج الامراض الجلدية بالتعاون مع بنك مصر لمدة 5 سنوات وتحت إشراف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، كما أطلقت خلال عام 2020 مبادرة نبض حياة لعلاج مرضي القلب غير القادرين.

وأضاف أنَّ «صناع الخير» تابعت تنفيذ مبادرة صناع الدفا لتوزيع بطاطين الشتاء حيث نجحت فى توزيع 20 ألف بطانية على الأسر المستحقة في 6 محافظات ومبادرة «فرحة» لزواج الفتيات اليتيمات حيث قدمت دعمها لعدد 500 فتاة يتيمة فى 11 محافظة بواقع شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل فتاة ومبادرة شريان حياة لتوصيل مياه الشرب النقية إلى منازل الأسرالأكثر احتياجًا حيث نجحت في تنفيذ 1500 وصلة مياه شرب نقية لـ1500 منزل.