هبوط أرضي يبتلع سيارة غرب الإسكندرية.. ومصرع قائدها

وقع هبوط أرضي مفاجئ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بقرية «طيبة 1» بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، ما تسبب في سقوط سيارة بداخله، ومصرع قائدها.

وتلقت غرفة عمليات حي العامرية أول، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع معمل غباشي بقرية طيبة 1 بمنطقة النهضة، وانتقل مسؤولي الحي والدفاع المدني إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، فيما يجري فحص أسباب الهبوط الذي نتج عنه حفرة كبيرة.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الإدارات المعنية كافة، ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني، تواجدوا بموقع الهبوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.