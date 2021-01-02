وفاء عامر لـ«الوطن»: رحيل وحيد حامد صدمة وخسارة كبيرة

أبدت الفنانة وفاء عامر حزنها الشديد لوفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

وقالت وفاء عامي لـ«الوطن»، إن خبر وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد صدمة، ورحيله خسارة كبيرة لمصر، ويكفي أنه في أوج الحرب عليه من جماعة الإرهاب لم يتوقف لحظة عن الكتابة.

وأضافت: «وحيد حامد أثبت أن الفنان جندي على الأرض يخوض معارك عديدة، ويكفي أن أي فنان قاد بأداء شخصية من تأليف الراحل لم يستطيع تغيير كلمة واحدة بسبب براعته في الكتابة».

ونُقل «حامد» إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأودع حامد غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته.

وحل وحيد حامد ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان أبرز ما جاء في لقاء وحيد حامد الأخير:

- أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد.

- فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

- كنت بضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد اللي هتحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، عشان المشاهد السياسية تمر وكانت بتمر بعض الأحيان واكتشفوها في إحدى المرات.

كتشفت إني صادق ولم أكذب على الناس، حتى الحاجات الغلط اللي عملتها ماكذبتش على الناس فيها.