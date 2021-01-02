آخر مداخلة هاتفية لـ وحيد حامد: أحمد الله أني كشفت فسادا وأخطارا قادمة

في آخر مداخلة هاتفية أجراها الكاتب وحيد حامد، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، وحصوله على جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، صرح بأن ما فعله خلال السنوات الماضية من أعمال لم يذهب سدى ولم يمر مرور الكرام.

وأشار «حامد» إلى أنه سعيد للغاية بأن هناك من يدرسون أفلامه ويتحدثون عنها بفهم عميق وحب.

شعرت بالفخر خلال تكريمي ومجهودي لم يذهب سُدى

وقال وحيد حامد، في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، إنه شعر بالفخر بسبب حضور عدد كبير من الفنانين في ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي «حمدت ربنا وشكرته إني قدرت أوصّل رسالة، وأقول كلام طيب للناس، وأكشف فسادًا، أو أنبه لأخطار قادمة.. الحمد لله.. ومجهودي خلال السنوات الماضية لم يمر مرور الكرام، وشعرت أني أديت رسالة ونجحت فيها».

شباب مصر هم الأكثر إخلاصًا لهذا البلد

وأكد الكاتب الراحل «لدينا كفاءات في كل الميادين سواء التأليف، والإخراج، والتمثيل، والديكور وكل شيء، ويجب أن نعطي مساحة أكبر للتفكير، والخيال، والحرية، لأنني أعتقد أن شباب مصر هم أكثر الناس إخلاصًا لهذا البلد وحاسين به، وكلنا عشنا وحاسين ببلدنا كويس أوي، لذلك لازم نفصح عن أماكن الخطر، أو أي شيء يهدد هذه البلد».

«الجماعة3» كبير ويحتاج جهدًا كبيرًا

وتابع، أن الجزء الثالث من مسلسل الجماعة لن يلحق العرض في دراما شهر رمضان المقبل، لأنه عمل كبير ويحتاج جهدًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هناك فيلمًا مكتوبًا وجاهزًا للتصوير ومرشح لإخراجه المخرجة ساندرا نشأت.