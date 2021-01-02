قطع مياه الشرب عن 7 قرى بمركز منية النصر في الدقهلية غدا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه سيتم غدا الأحد الموافق 3 يناير الجاري قطع المياه ببعض قرى مركز منية النصر من الساعة 9 صباحا إلى 12 ظهرا، لإجراء أعمال التطهير الدورية والصيانة اللازمة داخل مرفق مياه منية النصر.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، أنه ورد إليه تقرير من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، يفيد بقيام فرق التطهير الدوري والصيانة بأعمال تطهير المروقات، وأعمال صيانة بالطلمبات المرشحة؛ إذ تقطع المياه عن 7 قرى بدائرة مركز ميت النصر، هي: «برمبال القديمة، وبرمبال الجديدة، وكفر علام، وكفر أبو ذكرى، وميت عاصم، ومنشية عاصم، والرياض».

وأكد «مختار» أنه وجه السيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، للتنسيق مع مسؤولي الشركة لسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أهمية اتباع الأصول الفنية الواجبة لأعمال التطهير والصيانة، التي تجرى بمرفق مياه منية النصر.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القرى المتأثرة بانقطاع المياه، ورئاسة الوحدات المحلية للقرى وأيضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاق هذه الوحدات المحلية، بضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم، لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال فترة الانقطاع.