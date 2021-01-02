عمرو دياب ينعي وحيد حامد: رحمه الله وألهم أهله الصبر

نعى الفنان عمرو دياب، الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي من خلال كلمات مقتضبة.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، قائلًا: «خالص عزائي لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان».

وفارق الكاتب الكبير وحيد حامد، دنيانا عن عمر ناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله إلى إحدى المستشفيات في الأيام الماضية، ورحل بعد تدهور حالته.

وشُيع جثمان وحيد حامد، منذ قليل من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، والصلاة عليه ودفنه بمقابر أسرته، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والثقافة وحشد كبير من المواطنين الذين جاءوا لإلقاء نظرة الوداع قبل أن يوارى جسده الثرى، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وإلهام شاهين، وعباس أبوالحسن، ولبلبة.

وأصيب المخرج مروان حامد، نجل الكاتب الراحل، بانهيار أدخله في نوبة بكاء مستمرة ولم يقو على الوقوف فترة طويلة وذلك قبل قيامه بالمشاركة في حمل «نعش» والده على كتفه.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعى الكاتب الكبير وحيد حامد، وعبروا عن حزنهم الشديد لفقدان الكاتب الكبير سواء عبر حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا، أو من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أبرزهم لبلبة، نادية الجندي، عبدالعزيز مخيون، لوسي، ليلى علوي.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان أبرز ما جاء على لسان وحيد حامد أثناء تكريمه:

- أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد.

- فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

- كنت بضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد اللي هتحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، عشان المشاهد السياسية تمر وكانت بتمر بعض الأحيان واكتشفوها في إحدى المرات.

- اكتشفت إني صادق ولم أكذب على الناس، حتى الحاجات الغلط اللي عملتها ماكذبتش على الناس فيها.