حضور كبير لنجوم الفن والمواطنين في وداع وحيد حامد (صور)

شُيع جثمان الكاتب الكبير وحيد حامد، اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وصُلي عليه ودُفن بمقابر أسرته، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والثقافة، وحشد كبير من المواطنين الذين جاءوا لإلقاء نظرة الوداع على أحد القامات الفنية في مجال التأليف.

ورحل «حامد» عن دنيانا صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله إلى إحدى المستشفيات في الأيام الماضية، الأمر الذي سبب صدمة كبيرة في الوسط الفني، والذي حرص عدد من أبناءه على المشاركة في تشييع الجثمان.

وكان من أبرز الحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة التي تقدمت صفوف المشيعين للجنازة، وحضور كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وإلهام شاهين، وعباس أبوالحسن، لبلبة، وعزت العلايلي، والمخرج محمد ياسين، ومريم الخشت، وسوزان نجم الدين، والكاتب بشير الديك، والكاتب والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخرج عمرو سلامة، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ورغم التخوفات بشأن انتشار فيروس كورونا في ظل تزايد حالات الإصابة، إلا أن جنازة الكاتب الراحل، شهدت حضورًا مكثفًا من الفنانين والمواطنين ومحبيه، لوداعه للمرة الأخيرة قبل أن يوارى جسده الثرى.

وأصيب المخرج مروان حامد، نجل الكاتب الراحل، بانهيار أدخله في نوبة بكاء مستمرة ولم يقو على الوقوف فترة طويلة وذلك قبل قيامه بالمشاركة في حمل «نعش» والده على كتفه.

ودخل عدد من الفنانين في بكاء حاد خلال مراسم تشيع جثمان «حامد» على رأسهم الفنانة لبلبة، وإلهام شاهين، التي ذهبت باكية إلى سيارة دفن الموتى وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل إقامة صلاة الجنازة.

وتغيب عن الجنازة التي شهدت التزام بعض المشاركين فيها من الفنانين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ورش الكحول، الفنان عادل إمام، الذي تعاون مع وحيد حامد في عدد من الأعمال الفنية وشكلّا ثنائيًا ناجحًا، بسبب التخوف من فيروس كورونا التي منعت الزعيم من الظهور في أي فاعليات خلال الفترة الأخيرة، بخلاف غياب الفنانة يسرا لإصابتها بالفيروس.