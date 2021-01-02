جامع: الرئيس حريص على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي (فيديو)

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن العمل بالطاقة النظيفة والتحول للعمل بالغاز كانت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو حريص كل الحرص للتحول للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سواء كانت سيارات قديمة أو حديثة، شارحة أن السيارات الحديثة تستطيع التحول للغاز من خلال شركة كارجاز وغازتك بقروض ميسرة جدا يتم إتاحتها من خلال جهاز تنمية المشروعات، على أن يقوم صاحب السيارة الذي يرغب بالتحويل التقدم للشركة للتحويل وكل المطلوب منه آنذاك رخصة السيارة وبطاقة الرقم القومي.

عروض لأفضل الأسعار بالمعرض

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال حديثها مع إبراهيم عزت مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن من تقادمت سيارته لأكثر من 20 عاما يقوم بعمل إحلال كامل من خلال الشركات المشاركة في معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات الذي يقام من أجل العمل على إحلال تكنولوجيا السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، «معانا موديلات سيارات وأكثر من شركة وعروض لأفضل الأسعار بحيث يسلم المواطن سيارته ويتم تخريدها وسيتم عمل تقسيط للتمويل بحض أقصى 10 سنوات وبسعر فائدة لا يتجاوز الـ3%، وهناك الكثير من التيسيرات وإجراءات بسيطة جدا، وهناك تنسيق كامل مع الوزارات والهيئات والبنك المركزي للتيسير لهذا الملف».

الجمهور سيحضر المعرض بالمجان

وشددت جامع على أن معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات الذي يقام من أجل العمل على إحلال تكنولوجيا السيارات للعمل بالطاقة النظيفة متاح ويستقبل الجمهور، والجمهور سيحضر المعرض بالمجان، ونظام الاستقبال للجهور سيعتمد على التباعد داخل قاعات العرض، وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية، والشركات والأجنحة بها قدر من التباعد، وسيكون هناك الحرص على نظام توافد المواطنين من أجل الاطلاع على نماذج السيارات ومعرفة البرامج المتاحة لهم.

وأكدت جامع أن عجلة العمل مستمرة، مع الحرص على الإجراءت الوقائية والاحترازية ضد وباء كورونا العالمي.