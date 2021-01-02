مياه الشرب: عودة الخدمة لمنطقة الشيراتون قبل موعدها بـ6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عودة المياه لمنطقة الشيراتون قبل موعدها بـ6 ساعات؛ إذ تم الانتهاء من أعمال تحويل خط المنطقة، قبل الموعد المحدد، وفتحت المياه.

وأكدت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال التطوير بمنطقة الشيراتون، وتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون.

وشمل الانقطاع مناطق الشيراتون بالكامل، والملتقى العربي والكلية الحربية، من الساعة العاشرة صباح اليوم، وكان مقرر انتهاء الأعمال في الثامنة مساء اليوم ذاته، ولكن انتهت الأعمال بشكل سريع.