القاهرة تنتشل 8 آلاف أسرة من العشوائيات إلى مساكن جديدة

أكد مصدر بمحافظة القاهرة استمرار جهود المحافظة للقضاء على العشوائيات في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة ومسكن آمن للمواطنين حيث تم إنشاء عدة مشروعات ومجتمعات جديدة لاستيعاب سكان العشوائيات ومنها الأسمرات والمحروسة وأهالينا وغيرهم، حيث تم استهداف نقل أكثر من 8 آلاف أسرة خلال الفترة الماضية من 3 مناطق وهي شمال وجنوب الحرفيين بمنشأة ناصر ومصر القديمة وعزبة الصفيح بروض الفرج، وعزبة الهجانة شرق مدينة نصر، وذلك للقضاء على العشوائيات، مضيفا لـ«الوطن» أنه تم نقل ما يقرب من 6 الآف أسرة من شمال وجنوب الحرفيين بمنشأة ناصر إلى الأسمرات وذلك للقضاء على العشوائيات الخطرة.

نقل 1100 أسرة أسفل كابلات الضغط العالي بالهجانة

وأشار إلى أنه جار نقل عدد من سكان عزبة الهجانة شرق مدينة نصر إلى إسكان أهالينا بحي السلام، حيث تم نقل وتسكين أكثر من 1100 أسرة وجار العمل لإزالة المباني، مؤكدا أن أعمال الإزالة ونقل السكان قاصرة على المنطقة الموجودة أسفل كابلات الضغط العالي وطولها نحو كيلو وربع متر نظرا لخطورتها على الصحة وأرواح المواطنين فضلا عن تنفيذ محور الوفاء والأمل فى إطار المشروعات القومية لربط منطقة مدينة نصر بطريق السويس ويتم تسكين الأسر في شقق مؤثثة ومفروشة بالكامل وبها جميع المرافق والخدمات من مدارس ومساجد وملاعب بدلا من المنازل المقامة بطريقة غير آمنة، لافتا الى ان المحور يبدأ من المنطقة الحرة وهيئة الإستثمار مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد الذي يصل لطريق السويس.

استهداف نقل سكان عزبة الصفيح نظرا لخطورتها

وأوضح أنه يتم نقل أهالي منطقة «عزبة الصفيح» العشوائية بروض الفرج وهى من المناطق ذات الخطورة من الدرجة الثانية حيث تم استهداف نقل نحو 1300 أسرة حفاظا على أرواحهم وتم توفير مساكن حضارية بديلة لقاطنى تلك المنطقة فور إخلائها وتم نقلهم إلى مساكن المحروسة وهى مجهزة من أثاث وفرش وأجهزة، مشيرا إلى أنه لا يتم هدم أي منزل إلا بعد توفير وحدة بديلة بأحد المشروعات المنفذة طبقا لخطة تسكين المحافظة، حيث تعد الوحدات التي يتم توفيرها مساكن حضارية كاملة المرافق والخدمات، ويتم دفع إيجارات بسيطة لأعمال الصيانة، وإدارة المشروع وتتوفر بها كل الخدمات التي يحتاجها المواطنون مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع والمدارس والحضانات، لافتا إلى أن عزبة العرب ستظل تابعة لحي غرب مدينة نصر وتم تعويض جميع الأهالي الذين تم إزالة المباني الخاصة بهم لتنفيذ محور الفردوس.