«الأرصاد»: طقس الأحد مائل للدفء على القاهرة مع استمرار الشبورة الكثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، حالة الطقس غدًا الأحد، إذ يسود طقس مائل للدفئ على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وذلك خلال ساعات النهار وبارد ليلًا على تلك المناطق.

كما نوهت الأرصاد في بيانها، عن طقس دافئ على جنوب سيناء نهارا وبارد ليلا مع وجود رياح معتدلة.

وأشارت الأرصاد لوجود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما توقع الخبرا، استمرار الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح والتي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 20 11

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 21 14

مطروح 21 09

السلوم 20 10

سيوة 20 06

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 21 12

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 20 12

نخل 20 07

نويبع 24 19

طابا 22 13

كاترين 20 03

الطور 24 12

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 16

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 21 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 10

إدفو 26 11

أبوسمبل 25 11

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 26 17

أبورماد 25 17

حلايب 24 19

رأس حدرية 25 18