«أكورا» تعلن عن سيارتها الأكثر تطورا عبر تاريخها 2022 MDX

أعلنت «أكورا» عن طرحها السيارة الرياضية 2022 MDX الجديدة، متعددة الاستخدامات، والأكثر فخامة وتركيزًا على الأداء، والأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية في تاريخ الشركة.

ويحتل الجيل القادم من Acura MDX مكانته الجديدة كعلامة تجارية رائدة، ويمثل قفزة نوعية إلى الأمام مع تصميم خارجي جريء، إلى جانب تصميم داخلي جديد متطور وأنيق، يضم قمرة القيادة الأكثر تطورًا في تاريخ العلامة التجارية الذي يبلغ 35 عامًا.

وتم بناء السيارة على منصة جديدة تمامًا مصممة لمستويات جديدة من الآداء، وستصل السيارة 2022 MDX إلى التجار في 2 فبراير.

وقال Tom Nguyen، قائد التطوير العالمي بالشركة، «يقوم الجيل الرابع الجديد من MDX حقًا على جميع المواصفات التي جعلته مفضلا دائمًا لدى العملاء على مدار العشرين عامًا الماضية.. من خلال ضخ مستويات أعلى من الحرفية والأداء والتكنولوجيا، فإن 2022 MDX هي حقًا سيارة تليق بمكانتها الرائدة».

وتأتي السيارة بمحرك سعته 3.5 لتر يولد قوة 290 حصانًا و267 نيوتن.متر، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات.

كما أن السيارة مزوّدة بفتحة سقف بانورامية، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة، مع أنظمة مع Apple CarPlay و Android Auto، ونظام صوتي متوفر مزود بـ16 مكبر صوت، بقدرة 710 وات من نوع ELS STUDIO 3D.

وتتميز MDX بقدرة كبح محسّنة، مع دوارات فرامل أمامية أكبر وأكثر سمكًا، ومعزز فرامل كهربائي جديد، ويمكن للمكابح الجديدة أن تتحمل بشكل أفضل التوقفات الصعبة المتكررة دون انخفاض الأداء. مع مقصورة تركز على السائق مع غرفة تتسع لـ6 ركاب.

وتماشيا مع مكانتها الرائدة، تقدم أكورا MDX 2022 المقصورة الأكثر فخامة وتطورا التي صممتها الشركة على الإطلاق، وتتسع لـ6 ركاب.

ويضفي التصميم النظيف والأفقي إحساسًا هيكليًا قويًا، وخُفف باستخدام مواد أصلية عالية الجودة مثل الخشب ذو المسام المفتوحة والألومنيوم المصقول وجلد ميلانو الناعم الملمس.