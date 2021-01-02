3 مشاهد مؤثرة من جنازة وحيد حامد: مروان وحلمي ومحمود سعد شاركوا بدفنه

وارى جثمان الكاتب الراحل وحيد حامد الثرى، منذ قليل، داخل مقابر عائلته، وذلك بعد أن غيبه الموت، صباح اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة أودت بحياته.

1- الدفن

شهدت مراسم جنازة وحيد حامد 3 مشاهد مؤثرة، أبرزها نزول نجله المخرج مروان حامد والفنان أحمد حلمي والإعلامي محمود سعد إلى القبر لدفن الفقيد، حيث لم يتمالك الابن دموعه وسط محاولات «حلمي» و«سعد» تهدئته، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

2- انهيار فنانين

انهار السيناريست تامر حبيب والفنان عباس أبوالحسن من البكاء أثناء دفن الجثمان، فيما انزوت الفنانة سلوى محمد علي جانباً ودخلت في نوبة بكاء شديدة حزناً على رحيل وحيد حامد.

3- اعتذار رامي إمام

قدم المخرج رامي إمام العزاء لزميله مروان حامد، واعتذر منه عن عدم حضور والده الفنان عادل إمام لمراسم الجنازة والدفن نظراً لظروفه الصحية.

وشُيع جثمان وحيد حامد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والنجوم كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، وإلهام شاهين، وجمال سليمان، وعزت العلايلي، لبلبة، وعباس أبوالحسن، وتامر حبيب، والمنتج والكاتب محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان آخر ظهور للكاتب الراحل وحيد حامد كان في تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين التي أقيمت في الفترة من 2 إلي 10 ديسمبر الجاري، حيث بدت معالم المرض واضحة علي حامد الذي ظهر ممسكاً لعصاه في لحظة تكريمه، فيما دخل علي كرسي متحرك أثناء ندوة تكريمه التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية.