حملات تفتيشية على المطاعم والكافيهات بأسيوط لمجابهة كورونا

أكد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، أنه تم تكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات، وجميع المنشآت بكافة مراكز المحافظة، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ أسيوط، في تصريحات له اليوم السبت، على الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى استخدام أجهزة قياس الحرارة، والتعقيم والتطهير المستمر للأماكن، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية لمسئولي غرف الأزمات والطوارىء بمديرية الصحة ومديريات الخدمات بالمحافظة، على كيفية التعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للمتابعة الميدانية لكافة أوجه النشاط بالمحافظة، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ الى ان حملات إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، شنت عدة حملات ميدانية على المطاعم والكافيهات بأحياء ومراكز المحافظة، للتنبيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنبيه على ارتداء جميع العاملين الماسكات، ومتابعة التعقيم والتطهير والنظافة العامة والشخصية.

وأضاف أنه تم توزيع لافتات وإرشادات الإدارة الوقائية لهذا الشأن، على جميع أماكن تداول الأغذية بجميع الإدارات، لافتاً إلى تحرير المحاضر الفورية لأي مخالفات يتم رصدها، مع استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.

وتابع محافظ أسيوط أنه تم التوعية، خلال الحملات التفتيشية، بأهمية التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة، حفاظاً على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالالتزام بمهمات الوقاية، وعلى رأسها الكمامات.

تأتى تلك الحملات المكبرة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطنين.

من جانب ٱخر، نظمت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط دورة تدريبية لمسئولي غرف الأزمات والطوارىء بمديريات الخدمات والإدارات الصحية، بمركز التدريب الرئيسي على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل الفعال مع البلاغات، بالتنسيق مع كافة الجهات، بالاضافة إلى متابعة ورصد كافة البلاغات الخاصة بفيروس كورونا، وسرعة التعامل معها، حفاظاً على حياة المواطنين، وحاضر فى الدورة الدكتورة عزة بدري، مسئول الغرفة الوقائية بمديرية الصحة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات، وارتداء الكمامات الواقية، والالتزام بالقرارات الصادرة، حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.