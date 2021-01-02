وفاة رئيسة تمريض إثر إصابتها بكورونا في مستشفى خاص بكفر الشيخ 

توفيت رئيسة تمريض عيادة سيدي سالم للتأمين الصحي السابقة، بكفر الشيخ، والتي خرجت على المعاش قبل 3 أيام، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، إن رئيسة التمريض المتوفية هي «أ. ا. م»؛ إذ أصيبت بفيروس كورونا، وجرى نقلها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سيدي سالم، وتوفيت هناك قبل نقلها للرعاية المركزة بمستشفى عزل.

وسجلت محافظة كفر الشيخ 5 حالات وفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد، بـ3 مستشفيات داخل المحافظة، بعد تزايد حالات الإصابات والوفيات خلال الفترة الماضية.