9 قرارات مهمة من جامعة الإسكندرية: موعد الدراسة والامتحانات والإجازة

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، جلسة طارئة، لوضع آليات تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ووفقا للدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، جرى اتخاذ 9 إجراءات هي: تعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيا كان نوعها، ومنع أي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى الخميس 14 يناير الجاري.

وجاء في باقي القرارات:

2- تُستكمل الدراسة عن بُعد خلال تلك الفترة.

3- بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية حضور تدريبات عملية أو إكلينيكية، تُستكمل الفترات التي كانت مقررة لتلك التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني.

4- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 16 يناير الجاري وحتى الجمعة 19 فبراير المقبل.

5- يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمستجدات الأمور.

6- عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء الإجازة المقررة لنصف العام الجامعي.

7- مجلسي التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات.

8- تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للجامعات لمواجهة فيروس كورونا.

9- إعداد الخطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني عن طريق التعلم عن بُعد Online كإجراء احترازي.