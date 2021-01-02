ماجدة خير الله: الحوار في أفلام وحيد حامد له مذاق ومنطق مختلف

تحدثت الناقدة ماجدة خير الله عن الكاتب الراحل وحيد حامد قائلة: «المبدع لا يستدعي أحداثا وقعت ليستلهم مادته الفنية، ولكنه يتنبأ بها أو يحذر من وقوعها، أو يكتشفها قبل أن يسبقه إليها غيره، وهو ما فعله الكاتب وحيد حامد، فالحوار في أفلام وحيد حامد له مذاق ومنطق مختلف تماما».

وأضافت لـ«الوطن»، أن وحيد حامد استطاع بفضل جودة السيناريو أن يتناقل الجمهور جمل الحوار بأعماله، وصارت تقال في حياتنا اليومية، منها «إحنا صغيرين أوي ياسيد» أو كلمة «بحبك عقد» أو«إحنا في زمن المسخ»، وعشرات من المواقف والجمل والأحداث ستظل عالقة بأذهاننا وعلى الشاشات بعد وفاته .

وتابعت: «كان بالنسبة له الناس هم المادة الخام ومصدر الإلهام لأي شخصية يكتبها وخاصة في مجال التأليف، رحم الله كاتب لن يعوضه التاريخ مرة أخري»، حيث إنه بنظرته الإبداعية استطاع أن يخلق حالة سينمائية لها مذاق وعبق خاص، تعامل مع المخرجين بمختلف أجيالهم، ولكنه ظل منفردا بأعماله في منطقة صعب المنال، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي قدم خلال مشواره الفني مايقرب من 80 عملاً، سيظل عالق بأذهان الأجيال المقبلة.

قرار نجله مروان حامد بعد وفاته

وقد أعلن المخرج مروان حامد عدم إقامة عزاء لوالده الكاتب الراحل وحيد حامد، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتلقى حامد العزاء في والده عند المقابر بعد انتهاء مراسم دفنه، حيث انهار حزنا على رحيله، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات في محافظة القاهرة عن عمر ناهز 77 عامًا.

وتعرض لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد المستشفيات، وذلك بعد شهر من حضوره لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد معه ومشاهدة تكريمه الكبير، وقد تأثر البعض منهم بالبكاء.