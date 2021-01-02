يسرا لـ«الوطن»: وفاة وحيد حامد خسارة فنية وإنسانية كبيرة

نعت الفنانة الكبيرة يسرا، الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 77 عاما.

يسرا: لا أملك سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة

قالت يسرا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن رحيل وحيد حامد خسارة كبيرة لن تعوض على المستويين الفني والإنساني، مضيفة أنها لا تملك حاليًا سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

ولم تتمكن يسرا من حضور جنازة وحيد حامد بسبب ظروف إصابتها بفيروس «كورونا» والتزامها بإجراءات العزل المنزلي، لحين تعافيها من الوباء الذي أصابها قبل أيام عدة.

«كورونا» تحرم يسرا من وداع وحيد حامد

ووارى جثمان وحيد حامد الثرى داخل مقابر الأسرة، حيث تولى نجله المخرج مروان حامد والفنان أحمد حلمي والإعلامي محمود سعد دفنه، بحضور كوكبة من نجوم الفن الذين حرصوا علي توديع الكاتب الكبير إلى مثواه الأخير.

وشارك في تشييع الجنازة كل من: «كريم عبدالعزيز، أشرف زكي، عزت العلايلي، إلهام شاهين، عباس أبوالحسن، المخرج رامي إمام، محمد فراج، المخرج شريف عرفة، لبلبة، الكاتب بشير الديك»، وكوكبة من النجوم.

واستقر المخرج مروان حامد علي عدم إقامة عزاء لوالده استجابة لقرارات الحكومة بعدم تشغيل دور المناسبات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حيث قرر الاكتفاء بالعزاء في والده عند المقابر.

وكان وحيد حامد يعاني من أزمات في القلب والكبد استدعت نقله إلى مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، حيث تدهورت حالته الصحية وجرى نقله إلى غرفة العناية المركزة، ودخل بعدها في غيبوبة إلى أن فاضت روحه إلى بارئها، صباح اليوم، ليعلن مروان حامد نبأ الوفاة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.