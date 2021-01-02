5 خطوات للتحول من العداد التقليدي إلى مسبق الدفع.. تعرف عليها

حددت فروع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، 5 خطوات يجب أن يتبعها المواطن عند طلبه لتحويل عداد الكهرباء التقليدي «الميكانيكي» إلى عداد مسبوق الدفع «أبو كارت».

خطوات التحول من العداد التقليدي إلى مسبق الدفع

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

- دفع رسوم كارت شحن العداد.

- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالف أو به كسر.

تغيير جميع العدادات الي مسبق الدفع

وتقوم شركات توزيع الكهرباء حاليًا بتركيب جميع العدادات الي مسبقة الدفع وذكية، لعدم وجود عدادات قديمة «تقليدية» بالمخازن.

أهم مميزات العداد مسبق الدفع «أبو كارت»

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

- لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.

- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريقة مراقبة العداد.

- يمنع أحد ما من سرقة التيار الكهربائي، من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط، يقدر بقيمة 18.50 جنيه.

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.