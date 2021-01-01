متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع للشريحة الأولى؟.. مصدر يجيب

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، على أن العداد مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ، ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، موضحًا أنه بذلك يحقق لك عدالة استخدام، لأنه فى نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مره أخرى، أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ «محكم».

عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته

وقال المصدر، إنه يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله، للتأكد من مطابقة الكود وأن الكارت يعمل بشكل جيد مع عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته وعدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد، إضافة إلى أنه يجب عند تركيب العداد التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد ووضع الكارت في العداد قبل عملية الشحن للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

10 مميزات للعداد مسبق الدفع

وأشار المصدر، إلى أن العداد مسبق الدفع في صالح الدولة والمشترك معا، لأنه يقضي على المشاكل التي كانت تواجه قطاع الكهرباء مثل أخطاء فواتير الكهرباء وعدم انتظام المحصل وتراكم الفواتير.

- يتميز العداد مسبوق الدفع بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلي فقط لاستهلاكه من الكهرباء.

- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة في العداد مسبوق الدفع.

- تجنب مشكلة عدم انتظام المُحصّل، والتي تؤدى لتراكم مديونية على المشترك.

- تجنب تسجيل قراءات خاطئة، ما يودى لإصدار فواتير خاطئة.

- مايقرب من 9.9 مليون مشترك يستخدمون العداد مسبوق الدفع حتى الآن أصبحوا لا يعانوا من مشاكل الفواتير.

- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع في ترشيد الاستهلاك، لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.