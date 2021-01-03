جريمة تحت أقدام المواشي.. تفاصيل مقتل تاجر على يد زميله بسبب الديون

دخل الصديقان حظيرة المواشى، كان الأول شابا، يدعى «محمد .ح» 35 عاما، والثانى يدعى «نجيب .ا» 44 عاما، كان الأول قد توجه للمجنى عليه لمطالبته بدين قدره 34 ألف جنيه، فأخبره الثانى أنه لا يملك المال وعرض عليه دخول الحظيرة معه للحصول على مواشى مقابل النقود فوافق محمد الذى دخل الحظيرة معه بينما أغلق نجيب الباب.

مرت دقائق تفقد فيها محمد المواشى داخل الحظيرة، دون أن ينتبه إلى أن صديقه، يرتب لأمر آخر، وعندما التفت له شاهده واقفا ينظر إليه فى تربص وهو يمسك بماسورة حديد، قبل أن يطرح محمد تساؤلاته، كان نجيب قد انهال عليه بضربات متلاحقة، فسقط أرضا مضرجا فى دمائه.

تحت أقدام المواشى

سحب المتهم الضحية وألقاه تحت أقدام المواشى ثم ضربها فهاجت وتحركت برعونة وسحقت عظام المجنى عليه الذى لفظ أنفاسه فى الحال، ثم استولى على نقوده ثم وضعه فى جوالين وحمله على عربة كارو وألقى الجثة فى مصرف بالقرية التابعة لمركز نبروه بمديرية أمن الدقهلية.

مرت عدة أيام، ولاحظت زوجة المجنى عليه غيابه فأسرعت بإبلاغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية الذى تلقى بلاغا من ربة منزل 25 عاما، مقيمة بدائرة المركز بغياب زوجها تاجر ماشية 35 عاما، عقب خروجه من مسكنهما وبحوزته مبلغ مالي لشراء بعض رؤوس الماشية.

الجثة فى جوالين تم إجراء التحريات والبحث عن المجنى عليه حتى تم العثور في وقت لاحق على جُثته داخل جوالين بمياه أحد المصارف المائية والعثور بداخل الجوالين على هاتفه المحمول "مُهشم" وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ماشية 44 سنة مُقيم بذات القرية محل إقامة المجني علية بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وأعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.اعترف المتهم أنه نظراً لكونه مديناً للمجني عليه بمبلغ مالي قيمة شراء ماشية منه ومطالبة المجني عليه المُستمرة له بسداده فعقد العزم على التخلص منه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.

المتهم: ألقيت الجثة فى مصرف

وأضاف المتهم أنه حال تواجد المجني عليه برفقته بحظيرة الماشية الخاصة به قام بمباغتته والتعدي عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية فأودى بحياته ثم ألقاه تحت أقدام المواشى واستولى على مبلغ مالي كان بحوزته ووضع جثته وهاتفه المحمول عقب إتلافه داخل الجوالين ونقل جثته باستخدام عربة كارو "ملكه" والتخلص منها بإلقائها بالمصرف محل العثور.

تم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والماسورة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسه 4 ايام على ذمة القضية.