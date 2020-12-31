المشدد 3 و10 سنوات لـ3 متهمين بالشروع في قتل شاب بكفر الشيخ

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة متهم حضورياً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين، أحدهما مدرس، لإدانتهم فيما أُسند إليهم بالشروع في قتل أحد الشبان، بإلقاء "مية نار" على جسده، بقصد إزهاق روحه، مما أدى إلى إصابته بحروق بالغة.

وقررت المحكمة، في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وتعود أحداث القضية رقم 2459 لسنة 2019، جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2344 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ، إلى يوم 4 يوليو 2019، بدائرة قسم شرطة بيلا، بتوجيه الاتهام لكل من "علاء أ. أ."، 46 سنة، مدرس، و"مصطفى م. أ."، 27 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"أحمد ع. ح."، 41 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، جميعهم يقيمون بمدينة بيلا، بشروعهم في قتل المجني عليه "عمر م. ر."، عمداً مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة بيتوا النية، واستخدموا في ارتكاب جريمتهم، مادة حارقة "مية نار"، وتوجهوا صوب مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به، ألقى المتهم الأول، المدرس، زجاجة بها المادة الحارقة، على وجه المجني عليه، وأنحاء متفرقة من جسده، بينما قام المتهمان الثاني والثالث بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالأيدي والركل بالأرجل، محدثين ما به من إصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.