وحيد حامد في حوار مسجل: كنت مفتون بالمسرح.. واتجاهي للسينما صدفة

أعاد الإعلامي والكاتب الدكتور خالد منتصر، لقاء مسجلا له مع الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا، وهو لقاء قديم ببرنامج يحمل اسم «خارج النص»، كان قد نشره خالد منتصر على قناة اليوتيوب الخاصة به عام 2015.

محاولات للكتابة للمسرح

وفاجأ الكاتب الراحل وحيد حامد، الدكتور خالد منتصر، في حوارهما المسجل بروايته حول دخوله مجال الكتابة الدرامية، حينما قال له إن الذي جذبه للكتابة للسينما هي الصدفة البحتة، مشددا على أنه قبل اكتشافه أن القصص القصيرة التي كان يكتبها لم تكن ذات قيمة كبيرة، كان يهتم أيضا كثيرا بالمسرح ويرتاد المسرح كثيرا، وكان يهتم بمشاهدة بروفات وتدريبات العروض وليست العروض نفسها، «كنت مفتون بالمسرح تماما وبدأت محاولات الكتابة للمسرح وبدأت أتعرف من نجوم المسرح القومي في ذاك الوقت وبدأوا يقولو في ولد بيكتب».

مسلسل شياطين الليل الإذاعي أول تعامل ليا مع النص الدرامي

واستكمل الراحل وحيد حامد حديثه، «حتى بداية السبعينات روحت الإذاعة صدفة مع أصحابي وكانوا محتاجين حد يكتب مسلسل في أقل من أسبوع، وقولت لهم مبعرفش أكتب مسلسل إذاعي، وكان من بين أصدقائي الأستاذ جلال توفيق، إداني نموذج لمسلسل إذاعي وقالي زي ده ونجحت محاولتي وكان المسلسل اسمه (شياطين الليل) وكان أول تعامل ليا مع النص الدرامي على المستوى الإذاعي والتلفزيوني، وبدأت بمسلسل كامل على عكس المعتاد، لأن كان النظام نبدأ بربع ساعة ونتدرج وهكذا، وكنت أول مرة أشوف الفنان الكبير محمود مرسي والفنانة سماح أيوب، اللذين كانا قامات في المسلسل».

مروان حامد والفنان أحمد حلمي والإعلامي محمود سعد يتولون دفن جثمان الراحل

ودُفن جثمان الراحل وحيد حامد داخل مقابر الأسرة، وتولى نجله المخرج مروان حامد، والفنان أحمد حلمي والإعلامي محمود سعد دفنه، بحضور كوكبة من نجوم الفن، الذين حرصوا علي توديع الكاتب الكبير إلى مثواه الأخير، وقرر المخرج مروان حامد، عدم إقامة عزاء لوالده، استجابة لقرارات الحكومة بعدم تشغيل دور المناسبات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قرر الاكتفاء بالعزاء في والده عند المقابر.