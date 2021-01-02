مهلة 3 أيام لإخلاء المدن الجامعية بالإسكندرية وترحيل رسوم يناير

أعلن مجلس الإشراف على المدن الجامعية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، عن قرار الإخلاء المؤقت للمدن الجامعية اعتباراً من يوم الأحد 3 يناير الجاري، ولمدة 3 أيام، ضمن خطة ممنهجة منعاً للازدحام والتكدس، على أن يتم ترحيل الرسوم المسددة عن شهر يناير لاستفادة الطالب أو الطالبة منها بعد العودة من الإجازة.

جاء ذلك القرار عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لمناقشة تداعيات قرار مجلس الوزراء، وتأثير ذلك على إقامة الطلاب بالمدن الجامعية، في ضوء سياسة الدولة لمنع التجمعات، بهدف الحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وحصلت "الوطن" على خطة الإخلاء، التي اعتمدها مجلس الإشراف على المدن الجامعية، والذي تم نتيجة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق تواجد الطلاب بمقار الجامعات، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم، اعتباراً من اليوم السبت 2 يناير، وحتى 14 من الشهر الجاري، على أن يتم استكمال الدراسة عن بعد خلال تلك الفترة، وبدء إجازة منتصف العام اعتباراً من يوم 16 يناير وحتى 18 فبراير، على أن ينظر في تحديد المواعيد المناسبة لآداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقاً لمستجدات الأمور.

وتضمنت الخطة أن يبدأ إخلاء الطلاب من مدينة سموحة للطلبة، اعتباراً من غد الأحد، للدورين الأول والثاني من مبنيين "أ" و"ج"، بالإضافة إلى الدور الرابع من مبنى "ب"، والدور الأول من دار الضيافة، ويوم الاثنين الأدوار الثالث والرابع من مبنيين "أ" و"ج"، بالإضافة إلى الدورين الخامس والسادس من مبنى "ب"، والدور الثاني من دار الضيافة، والثلاثاء الأدوار الخامس والسادس والسابع من مبنيين "أ" و"ج"، والدور السابع من مبنى "ب"، والثالث من دار الضيافة، فيما يخصص يوم الأربعاء للمتخلفين من البنود السابقة.

أما بالنسبة لمدينة "سابا باشا" طلبة، فيتم الإخلاء يوم الأحد للدور الثالث، والاثنين الدور الرابع، والثلاثاء الدور الخامس، ويخصص يوم الأربعاء للمتخلفين من البنود السابقة، وفيما يتعلق بمدينة سموحة للطالبات، فيتم الإخلاء يوم الأحد للمبنيين "أ" و"ب"، والاثنين مبنيين "ج" و"د"، والثلاثاء مبنيين "هـ" و"و"، فيما يخصص يوم الأربعاء للمتخلفات من البنود السابقة.

وعن مدينة الشاطبي طالبات المبنى الجديد، فيتم الإخلاء يوم الأحد الأدوار الأول والثاني والثالث، والاثنين الأدوار الرابع والخامس والسادس، والثلاثاء باقي الأدوار، فيما يخصص يوم الأربعاء للمتخلفات من البنود السابقة، عن مدينة الشاطبي طالبات المبنى القديم، فيتم الإخلاء يوم الأحد الدور الأول، والاثنين الدور الثاني، والثلاثاء الدور الثالث، ويخصص يوم الأربعاء للمتخلفات من البنود السابقة.

واكدت المدن الجامعية أن الإخلاء يكون للغرف من جميع متعلقات الطلاب، وترك الغرف خالية ومفتوحة، تمهيداً لأعمال التعقيم والتطهير الدورية، وتنتهي التغذية بنهاية صرف وجبة غداء اليوم السبت.