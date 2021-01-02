أسرة وائل الإبراشي عن شائعة تدهور حالته الصحية: احترموا مشاعرنا

أعربت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي عن غضبها من شائعة تدهور حالة الأخير الصحية بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للإبراشي بيانًا على لسان أسرته عبر موقع «فيسبوك»، جاء نصه كالآتي: «بناء علي رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

وأضاف البيان: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».

وانتشرت مساء أمس أخبار كاذبة عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، ما أثار قلق الجميع، ما جعل الصفحة الرسمية له تنفي تلك الأخبار وتوضح أن حالته استقرت داخل مستشفى زايد التخصصي بعدما دخل العناية المركزة منذ أيام نتيجة تدهور الحالة الصحية له.

رسالة مكتوبة إلى عمرو أديب

وأرسل وائل الإبراشي رسالة مكتوبة لعمرو أديب ليطمئن بها جمهوره ومتابعيه، قائلا إن الفيروس وصل إلى رئتيه، ولا يستطيع التحدث بناء على نصيحة الأطباء، لكنه يتماثل الشفاء في الوقت الحالي.

ويقدم الإعلامي يوسف الحسيني برنامج «التاسعة» على القناة الأولى بدلا منه لحين عودته مرة أخرى لبرنامجه، وكان الحسيني يطمئن بشكل شبه يومي عليه من خلال مداخلة هاتفية، قبل دخوله المستشفى.

وأصيبت أيضا بفيروس كورونا الإعلامية دينا عبد الكريم مقدمة برنامج «التاسعة»، ولكنها تعافت وعادت مرة إلى تقديم برنامجها وكانت أول حلقة قدمتها مساء أمس، بالإضافة إلى الإعلامية نجوى إبراهيم التي أعلنت عن إصابتها الأيام الماضية بعد خضوعها لمسحة وتبينت إيجابيتها.

وقالت نجوى إبراهيم، إنها بصحة جيدة ومنعزلة في منزلها وتخضع لبروتكول العلاج، وتمنت أيضا شفاء الإعلامي وائل الإبراشي.