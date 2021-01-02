آخر ما قالته عروس الحوامدية المنتحرة لزوجها: «أنت أسوأ قرار في حياتي»

«أنت أسوأ قرار في حياتي» تلك الكلمات خطتها عروس الحوامدية المنتحرة بعد 6 أشهر من الزواج بخط يدها على ورقة بيضاء، وتركتها على تسريحة غرفة نومها في منزل الزوجية بالحوامدية، قبل أن تصنع لنفسها مشنقة وتتخلص من حياتها بـالانتحار شنقا عن طريق ربط حبل الغسيل في الحامل الحديدي المخصص لمروحة السقف، لتنهي حياتها الزوجية بمأساة، تركت شرخًا كبيرًا لدى أسرتها وأصدقاؤها الذين أصيبوا بصدمة كبرى من جراء فعلتها تلك.

شهر عسل لم يدم

«رسالة العروس» عثر عليها فريق البحث الجنائي خلال معاينة مكان الحادث، وتم تحريزها في محضر الشرطة، وبسؤال الزوج أقر بأن زوجته كانت تمر بحالة نفسية سيئة منذ عدة أشهر، وتحديدًا بعد انتهاء شهر العسل كانت تفتعل المشاكل والخلافات معه على أي شيء، وكانت عصبية بشكل كبير، وكانت أغلب تصرفاته محل احتجاج ورفض منها، وأن حالتها النفسية ازدات سوءا، بزعم أنها تقضي ساعات يومها بمفردها خلال وجوده في العمل.

خناقة غسيل الصحون

وكشف الزوج خلال تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مشاجرة غسيل الصحون التي تسببت في انتحار زوجته، بقوله، «رجعت من الشغل لقيت المطبخ فيه صحون كتير ومواعين مش مغسولة فقلت لمراتي يعني إنتي قاعدة في البيت على الفاضي ومش قادرة تغسلي الصحون»، موضحًا أن زوجته تشاجرت معه وأخبرته بأنها تعاني من إجهاد شديد ثم دخلت غرفتها وأغلقت على نفسها الباب من الداخل.

وأضاف أنه غادر المنزل متوجهًا إلى عمله، وعندما عاد في نهاية اليوم وتحديدًا في الساعة العاشرة مساء ً، ظل يطرق على باب غرفة النوم فلم تجبه الزوجة وعندما كسر بابها وجدها جثة هامدة.

رواية الشاب أكدتها تحريات المباحث وأن الوفاة حدثت نتيجة انتحار الزوجة من تلقاء نفسها بسبب حالة الاكتئاب الشديدة التي كانت تمر بها من سوء معاملة زوجها، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان العروس لبيان أسباب وفاتها رسميًا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.