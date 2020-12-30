محاولات انتحار فاشلة لشابين بالدقهلية.. والسبب علاقة عاطفية ومرض نفسي

أقدم شاب على تناول سم الفئران، في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، في محاولة للتخلص من حياته، بعدما رفض والده ارتباطه بالفتاة التي يحبها، حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياته، فيما أنقذ أهالي مركز أجا شاباً آخر من الغرق، بعد أن ألقى بنفسه في الترعة، وادعت والدته أنه يعاني مرضاً نفسياً.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطه السنبلاوين، من المستشفى العام، بوصول «عبد الرحمن م. أ.»، 20 سنة، حاصل على مؤهل متوسط، ومقيم بحي الشيخ عمر، بندر السنبلاوين، مصاب حاله إعياء، إدعاء تناول مادة سامة، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

انتقل الرائد عمرو بكر، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والده، 65 سنة، بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرر أن قيام ابنه بتناول سم فئران لمروره بحاله نفسيه سيئة، لرغبته في الزواج من إحدى الفتيات، إلا أن والده رفض هذه العلاقة، ولا يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم إداري مركز السنبلاوين، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومتابعة الحالة الصحية للشاب.

وفي حادث آخر، تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، بمحاولة أحد الأشخاص الانتحار، وإلقاء نفسه من أعلى كوبري أجا، في مياه ترعة المنصورية، بدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام المدعو «ماهر خ. خ.»، 32 سنة، عامل، ومقيم بندر أجا، بإلقاء نفسه في الترعة، وتمكن عدد من الأهالي من انتشاله ونقله إلى مستشفى أجا المركزي، وتبين إصابته بحالة إعياء والحالة العامة مستقرة.

وبسؤال والدته، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، في محضر الشرطة، قررت بأن ابنها يعاني من مرض نفسي، ولا تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ويجري متابعة حالة المصاب داخل المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9326 لسنة 2020 إداري مركز شرطة أجا، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.