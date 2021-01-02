بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أُصيب ثمانية أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، إثر انفجار إطار السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وعدم تمكنه من السيطرة على السيارة، فانحرفت إلى المنطقة الرملية وانقلبت بطريق مصر الفيوم الصحراوي، بعد منطقة الجبانات، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الجبّانات ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أنّ المصابين هم:

أيمن شوقي محمد (27 عامًا) ومقيم المنصورة ومصاب بكدمات وارتجاج في المخ، وخلود محمد عباس (25 عامًا) ومقيمة المنصورة مصابة بكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، ومنة عصام فوزي (20 عامًا) المنصورة مصابة بجرح في الجبهه، وعلي إبراهيم عبد الحي (42 عامًا) ومقيم المنصورة ومصاب باشتباه ارتجاج في المخ، والسيد حسين السيد (34 عامًا) ومُقيم المنصورة ومصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وعلياء عبدالواحد المتولي (30 عامًا) ومقيمة المنصورة ومصابة بكدمه في الضلوع، وتاج الدين محمد الباز (43 عامًا) ومقيم المنصورة ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، ووحيد محمد عباس (42 عامًا) ومقيم المنصورة ومصاب بكدمه في الكتف الأيمن.

وكشفت المُعاينة الأولية للحادث أنّه وقع بسبب انفجار إحدى إطارات السيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق وعدم تمكنه من السيطرة على السيارة وانحرفت منه على جانب الطريق وانقلبت في الرمال أمام منطقة الجبانات بطريق مصر – الفيوم الصحراوي في نطاق دائرة القسم.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.