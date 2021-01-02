التنمية المحلية: تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامة سيطبق بكل حزم

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم التواصل مع المحافظين والتنسيق خلال هذا الأسبوع بين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات الموجودة بالمحافظات المصرية التي تنسق مع المراكز والمدن والأحياء، التي صدر قرار من وزير العدل بشأن منحهم الضبطية القضائية، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالدواوين الخاصة بالإدارة المحلية والمواقف العامة والمطاعم والكافيهات ستخضع لذلك.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر شاشة DMC: «القرارات الخاصة باللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستطبق بكل حزم وحسم، ولدينا الآن ضبطية قضائية وهناك تشديد على ارتداء الكمامة».

وتابع، أنه عند مخالفة قرارات اللجنة وقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بارتداء الكمامة فإنه سيتعرض لغرامة فورية، ومن يعترض على ذلك فإنه سيحال على جهات التحقيق الخاصة وستضاعف الغرامة لتأخذ شكلًا آخر.

مراجعات لكل المنشآت لمتابعة الالتزام بالإجراءات

وأردف: «سيكون لدينا مراجعات لكل الوحدات المحلية والشوارع والكافيهات والمطاعم والمولات وكل المقار التي تخضع لإدارة المراكز والمدن والمحليات وستطبق القرارات بكل حزم وحسم وسيجرى إنهاء كل الاحتفالات والتجمعات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الأهالي بالمحافظات».

توجيه للمحافظين بالتواصل مع الجهات المعنية

وواصل الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية طالب المحافظين ونوابهم بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يتعلق بتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات.