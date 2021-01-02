ضبط عاطل بحوزته 7 كيلو مخدرات وبندقية آلية في حملة بأسوان

شنت وحدة مباحث كوم امبو، بمحافظة أسوان، حملة أمنية مساء اليوم السبت، أسفرت عن ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وسلاح ناري آلي غير مصرح بترخيصه وتداوله.

وكانت معلومات وردت إلى المقدم عمرو علام، رئيس مباحث كوم امبو، بقيام عاطل بحيازة كمية من المخدرات وأسلحة بدون ترخيص، لممارسة نشاطه غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتم إعداد كمين برئاسة النقيبين محمد عبيد، وعمرو أبو النصر، من مباحث المركز، أسفر عن ضبط المتهم، ويُدعى "م. ح."، 40 سنة، وبحوزته بندقية آلية، و7 كيلوجرام من المواد المخدرة، تشمل 6 كيلو "بانجو"، وكيلو من مخدر "الحشيش"، ومبلغ مالي 2000 جنيه، حصيلة الإتجار في المخدرات.

تم التحفظ على المتهم، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي الغضون، أصدرت مديرية أمن أسوان، في وقت سابق اليوم، بياناً إعلامياً بمجهودها اليومي في ضبط الأسلحة النارية وحيازة المواد المخدرة والمرور والتموين وتنفيذ الأحكام في دوائر المحافظة اليوم.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، فإنه في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 7 متهمين، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو و850 جراماً، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 683 حكماً، تتضمن 139 حبس جزئي، و22 حبس مستأنف، و399 غرامات، و118 مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، فقد تمكن رجال إدارة مباحث التموين من ضبط 26 قضية، تشمل قضيتي استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و10 عدم حمل شهادة صحية، و4 مخالفات لمخابز بلدية، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال ضبط قضايا ومخالفات المرور، بعد تنفيذ حملات مرورية ثابتة ومتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مراكز المحافظة، تمضبط 336 مخالفة مرورية متنوعة، منها في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وفحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، أسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي الحشيش، كما ضبط 2 "توك توك" بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 46 مخالفة، وتحرير 55 مخالفة غرامة ونش، و57 مخالفة تجاوز حد السرعة، و95 مخالفة متنوعة، وسحب تراخيص 80 حالة عدم قبول التصالح.