"أمن أسوان" يضبط 9 متهمين بحوزتهم 11 كيلو بانجو وأسلحة نارية

أصدرت مديرية أمن أسوان، بيانا بمجهودها اليومي، في تنفيذ الأحكام وضبط القضايا التموينية، ومخالفات المرور، وضبط الأسلحة النارية والآلية، في حملات أمنية متفرقة، بدوائر مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، تنفيذا لتوجيهات قيادات وزارة الداخلية والمديرية.

وبحسب بيان المديرية، اليوم، فإنه في مجال الأسلحة النارية والمواد المخدرة، ضبط 9 متهمين وبحوزتهم "5 سلاح ناري، وكمية من البانجو تزن 11.400 كيلو جرام، و200 جرام حشيش، وسلاح أبيض"، وفي مجال التشكيلات العصابية، ضبط تشكيلا عصابيا مكونا، من 3 أشخاص.

وأضاف البيان: "في مجال تنفيذ الأحكام: نفذ 707 حكما، على النحو التالي، 1 جنايات، 143 حبس جزئي، و24 حبس مستأنف، و369 أحكام غرامات، و170 أحكام المخالفات"، وفي مجال ضبط القضايا التموينية، ضبطت 31 قضية تموينية، على النحو التالي: "1 سلع مهربة جمركيا، و 5 مخالفات المخابز البلدية، و5 بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 عدم الإعلان عن الأسعار، و11 عدم حمل شهادة صحية".

وفي مجال المخالفات المرورية، ضبط 241 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالي، في القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فحص 25 قائد سيارة، بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي حشيش وبانجو، "وتحرير 42 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 38 مخالفة، وتحرير 41 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 46 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 73 مخالفة متنوعة" .