ضبط 5 أسلحة نارية و2.5 كيلو مخدر.. "أمن أسوان" ينفذ 695 حكما متنوعا

أصدرت مديرية أمن أسوان، اليوم، بيانا إعلاميا، بمجهودها اليومي في محالات ضبط الأسلحة النارية وحيازة المواد المخدرة والمرور والتموين وتنفيذ الأحكام في دوائر محافظة أسوان الـ5: "أسوان، ودراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط الآتي: في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، 6 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.500 كيلو جرام، وتمكنت إدارة تنفيذ الأحكام، من خلال حملات متفرقة، من تنفيذ 695 حكما، علي النحو التالي: "141 حبس جزئي، و 24 حبس مستأنف، و428 غرامات، و98 مخالفات".

وتابع البيان: "في مجال ضبط القضايا التموينية، تمكن رجال مباحث التموين بأسوان من ضبط 22 قضية تموينية علي النحو التالي: 3 استخدام إسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و6 عدم الإعلان عن الأسعار، و6 عدم حمل شهادة صحية، و3 مخالفات المخابز البلدية، و3 بيع بأزيد من السعر الرسمي، وواحدة ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية".

وفي مجال القضايا والمخالفات المرورية، تمكن رجال إدارة المرور بأسوان، من ضبط 373 مخالفة مرورية متنوعة، وفي "القيادة تحت تأثير المواد المخدرة"، فحصت 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، بدائرة مركز شرطة أسوان، ما أسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي أقراص مخدرة، و"توك توك، وتروسيكل، ودراجة نارية"، بدون تراخيص، والتصالح الفوري في 49 مخالفة، وتحررت 58 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 100 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 61 مخالفة تجاوز حد السرعة، و101 مخالفة متنوعة.