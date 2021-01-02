151 ألف طن رصيد صومعة الغلال للقطاع العام بميناء دمياط

كشفت مصادر مطلعة في ميناء دمياط لـ"الوطن"، مساء اليوم السبت، أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 سفينة من جنسيات مختلفة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19 ألف و788 طناً، تشمل 7 آلاف و506 أطنان يوريا، و5 آلاف و580 طن فوسفات، و2350 طن أسمنت، و502 طن رمل، و3 آلاف و850 طن كوارتز.

وفي المقابل، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، بحسب مصادر الميناء، 22 ألف و287 طناً، تشمل 19 ألف و450 طن ذرة، و2837 طن حديد.

أما إجمالي حركة الصادر من الحاويات، فقد بلغ 1104 حاويات مكافئة، تشمل خضروات بطاطس وبطاطا وفاصوليا وطماطم وخضار مجمد مشكل، وحاصلات زراعية بصل وريحان وشمر وزيتون وليمون وبردقوش، وفواكه بلح وبرتقال ويوسفي، مصدرة إلى كل من الإمارات وأمريكا وإيطاليا وسنغافورة وسلوفينيا والصين وإنجلترا وألمانيا وهومج كونج وكوريا الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 381 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2488 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151 ألف و173 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50 ألف و921 طناً.

كما غادر قطار واحد الميناء، بعد أن قام بشحن عدد 25 حاوية 40 قدم متجهاً إلى الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2201 شاحنة.

وتسلمت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، في وقت سابق، 3 أوناش ساحة عملاقة، قادمة على متن إحدى السفن الصينية، من إنتاج شركة عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات.

وتُعد هي الدفعة الرابعة من أوناش الساحة العملاقة، حيث تم استلام الدفعة الأولى في شهر يونيو 2018، بعدد 3 أوناش، والدفعة الثانية في شهر يناير 2019، بعدد 3 أوناش، والدفعة الثالثة فى شهر ديسمبر 2019، بعدد 3 أوناش.

وتبلغ حمولة هذه الأوناش 41 طن، ومن المنتظر دخولها الخدمة بعد انتهاء الفحص والاستلام، وبذلك يصل إجمالي أوناش الساحة العملاقة العاملة في تداول الحاويات، إلى 31 ونش، بالإضافة إلى 10 أوناش رصيف عملاقة.