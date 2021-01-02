مصدر بـ«صحة دمياط»: 1400 مواطن في العزل المنزلي بسبب كورونا

قال مصدر بـ«صحة دمياط»، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة، بلغ 1867 إصابة، بينها 154 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 1660 حالة، وإصابات الفريق الطبي 273 حالة إيجابية، بينها 4 وفيات لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيرا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، دون الارتباط بمسحة من عدمه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 13400 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8161 حالة، وعدد الخاضعين للعزل المنزلي 1400، متابعا: «ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات».

وأكد المصدر، أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن، بدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماما، ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، تخصيص 15 مستشفى في محافظة دمياط للفحص والعزل، لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، وهم: (الصدر، والحميات، والعام، وكفر سعد المركزي، والتخصصي، وجراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر، والهلال، وفارسكور المركزي، وميت أبو غالب المركزي، وعزبة البرج المركزي، والسرو، والزرقا المركزي، وكفر البطيخ المركزي، والروضة المركزي، ورأس البر المركزي).