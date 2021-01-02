إطلاق مبادرة «غطاء محترم لكل مريض» لصالح حالات كورونا بـ«عزل دمياط»

دشن أعضاء المجتمع المدني، مباردة «غطاء محترم لكل مريض»، للتبرع لصالح مستشفى الصدر المخصصة لعزل حالات كورونا في محافظة دمياط؛ إذ وفرت 175 بطانية سانتامورا، و100 ملاءة، و100 كيس مخدة، و100 بطانية صوف، وجاري توزيعها على الأقسام كافة.

وتقدمت إدارة مستشفى الصدر بالشكر لكل من ساهم في المبادرة من المجتمع المدني، ووزعت بالتعاون مع فريق الدعم النفسي وفريق الجودة، الوجبات على المرضى بشكل مبهج، في محاولة منهم للعمل على تحسين نفسية مرضى كورونا.

وفي وقت سابق، افتتح قسم الرعاية المتوسطة بمستشفى الأمراض الصدرية، بقوة 10 أسرة، لخدمة المواطنين وزيادة عدد أسرة الرعاية بالمحافظة، بدعم من المجتمع المدني، بحضور الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، رئيس لجنة الأزمات، مسؤول ملف جائحة الكورونا بالمحافظة.

وأجرت مستشفى دمياط العام المخصصة لعزل حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، جلسة غسيل كلوي لطفلة في مركز الكلى الصناعي الجديد بمستشفى دمياط العام؛ إذ يضم المركز ولأول مرة على مستوى المحافظة وحدة غسيل كلوي أطفال، وقد سبق ودرب مجموعة من أطباء الأطفال والتمريض في الفترة الماضية على كيفية التعامل مع هذه الحالات.

واستقبل المركز حالة أخرى أيضا، وبدأ التشغيل التجريبي لمركز الكلى الصناعي الجديد بمستشفى دمياط العام، في 5 ديسمبر 2020، فمنذ نقل المركز إلى المستشفى التخصصي بالأعصر عام 2004،وسلم الموقع إلى شركة وادى النيل للمقاولات في 21 يوليو عام 2004، ثم توقف العمل في يناير 2005 حتى عام 2012، عقب تولي الدكتور حاتم الجبلي، وزارة الصحة؛ إذ صدر قرارا بعدم بناء أي مستشفيات جديدة، مع العلم بأن المشروع كان إحلال وتجديد للمبنى القديم على مساحة 850 مترا من مساحة الأرض الفضاء، خلف المبنى الرئيسي للمستشفى.