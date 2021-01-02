تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى وحيد حامد

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم، في أحد المستشفيات عن عمر ناهز 76 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية قبل أيام.

وأكدت التنسيقية، في نعيها على أهمية الاعمال التي قدمها السيناريست الراحل، قائلة، إن الكاتب وحيد حامد كان أحد أعمدة المجتمع المصري، بما قدمه للجمهور من أعمال درامية وسينمائية شكلت وعي الأجيال، وتصدت للأفكار الظلامية لجماعات الإسلام السياسي، وبينت تطرفها وكفرها بالدولة الوطنية.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي إلى أسرة الكاتب الراحل وتلاميذه ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.

أبرز أعمال المبدع وحيد حامد

وتميز وحيد حامد بالأعمال الدرامية والفنية والسينمائية الكبيرة والرائعة التي قدمها طوال مسيرته الفنية، والتي انتهت اليوم برحيل الكاتب الكبير عن عمر ناهز 76 عاما، ليبقى اسمه خالدًا بأعماله الفنية التي لا ينساها وجدان الشعب المصري، منها أفلام «طيور الظلام - البريء - غريب في بيتي- الغول - الإنسان يعيش مرة واحدة - معالي الوزير - الهلفوات»، والمسلسلات منها: «الجماعة - أحلام الفتى الطاير - أوان الورد- بدون ذكر أسماء«، ومن المسرحيات التي قام بتأليفها الكاتب الراحل وحيد حامد: «جحا يحكم المدينة - سهرة في بار الأحلام».

وكان المشهد الأخير في وداع الكاتب الراحل إلى مثواه، هو تشييع جثمانه من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد، وحرص العديد من نجوم الفن المشاركة بعدما أكد نجله المخرج السينمائى مروان حامد، على اكتفاء الأسرة بعزاء المقابر في وفاة والده، نظرًا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.