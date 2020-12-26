تنسيقية شباب الأحزاب تنعي المستشار لاشين إبراهيم: 40 عاما من العدالة

خيم الحزن على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

واستعرضت التنسيقية التاريخ المشرف للمستشار الجليل، قائلة: «تخرج لاشين إبراهيم في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه، وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة حيث حقق العديد من القضايا الهامة».

وانتقل الراحل للعمل بنيابة النقض، وظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017، رشحه مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار لاشين إبراهيم، لعب دورا بارزا في الاستحقاقات الدستورية التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية، واستطاع فيها أن يدير المشهد الانتخابي بكفاءة واقتدار.