القصة الكاملة لتواجد عمرو دياب وأسرته ودينا الشربيني في دبي

تواجد خلال الساعات الماضية، الفنان الكبير عمرو دياب مع أسرته المكونة من زوجته زينة عاشور وبناته كنزي وجانا، وصديقته الفنانة دينا الشربيني، فى إمارة دبي، وإن كان لكل منهما سببا مختلف عن الآخر للتواجد في الإمارة الخليجية.

حضر الهضبة للإمارات من أجل إحياء حفل رأس السنة هناك، وشارك جمهوره من إمارة دبي بالاحتفال بالعام الجديد، ولم يكتفى بهذا الأمر بل نشر صورا وفيديوهات له رفقة الفنان راغب علامة بعد مقابلتهما سويا.

وتواجدت أسرة «دياب»، في الإمارة، حيث نشرت «كنزي»، ابنة عمرو دياب، صورا لها من دبي أثناء وجودها مع والدتها وأشقائها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عام ميلادي جديد».

كما أن زوجة «دياب» زينة عاشور، نشرت صورا لها فى الإمارات، ولكن بدون التأكيد على مقابلته.

في نفس الليلة تواجد الفنانة دينا الشربيني أيضا، في دبي، ولكن بدون مقابلة دياب، حيث تواجدت فقط مع زميلتها الفنانة سلمى أبو ضيف، في حين أكدت مصادر لـ «الوطن»، على أنها حاولت التواصل مع الهضبة عن طريق أصدقائه عمرو منسى وعمر إسلام وموسى عيسى.

يذكر أن أغنية عمرو دياب «شكرا» والتي طرحها ضمن ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، تصدرت تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

ويقول مطلعها

شكرًا كده للي سابنا

واللي استتقل عتابنا

ميجيش ويدق بابنا

عايزين نفرح شوية

خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا

واللي يقل في راحتنا يمشي الفترة اللي جاية

كده لأ تمام التمام ولا ندي حد اهتمام.

وتتابع الأغنية «مش طالبة زعل الليلادي.. واللي بيتلكك سلام.. كل اللي جاي انبساط.. روق هتنسى اللي فات.. عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات، الدنيا دي ليها حسبة.. فرح وأحزان بنسبة ليه نعيش في خيالنا كذبة ليه نعمل مسرحية».