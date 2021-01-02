حتى الأحياء الراقية خالفت تعليمات كورونا: ضبط «شيش» بمقاهي بالزمالك والمعادي

رغم التعليمات المشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة داخل المطاعم والمقاهي، حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن، لا يزال البعض يصر على مخالفة تلك الإجراءات، حتى في الأحياء الراقية المفترض أن رواد المقاهي فيها من النخبة المثقفة، وهو ما أكدته حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المطاعم والكافيهات بنطاق منطقة المعادي والنزهة والزمالك، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وأقسام الشرطة وشرطة المرافق وحي المعادى والنزهة والزمالك.

حيث أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة عن تحرير عدد 23 محضر بيئة، علاوة على قيد عدد 5 محاضر طوارئ، لأصحاب مقاهٍ، نظرا لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بشأن حظر تقديم الشيشة، كما تم التخلص من الشيش المتحفظ عليها بمعرفة الأحياء المشاركة فور الانتهاء من الحملات، ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.

وقد تم التوعية خلال الحملات التفتيشية، تأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة كافة أشكال التلوث للحد من انتشار وباء كورونا، وضمن الحملات المشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، منها البيئة والتنمية المحلية والداخلية، بأهمية التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالإلتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.

يذكر أن وزارة البيئة اعتمدت مفهوم التعافي الأخضر الذي ظهر مؤخرا على الساحة عقب تعرض العالم لأزمة كورونا، الذي يعني العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الإهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك، بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل.