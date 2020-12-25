لو شفت فرح أو شيشة.. طرق وأرقام الإبلاغ عن مخالفات كورونا

قرارات عدة اتخذتها الدولة لمنع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد زيادة عدد حالات الاصابة والوفاة ومن بينها قرارات إغلاق قاعات الأفراح وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة وغيرها، إلا أن البعض يضرب بتلك القرارت عرض الحائط، ولابد من الإبلاغ عنه.

لذا تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أرقام الإبلاغ عن مخالفات قرارات كورونا.

فتح قاعات الأفراح

- يمكن الإبلاغ عن قاعات الأفراح التي تقام بها حفلات الزواج والخطوبة من خلال الاتصال بمركز الشكاوى بكل محافظة.

- الاتصال بوزارة التنمية المحلية التي تتابع مخالفات دور المناسبات وذلك من خلال واتساب على رقم 01150606783 أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15330.

إغلاق المساجد

في حال صدور قرار بإغلاق مسجد ما في محيطك وتم إعادة فتحه قبل المدة المحددة لإغلاقه فلابد من الاتصال بمديرية الأوقاف التابع لها المسجد، وذلك بعد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفويض مديري المديريات في غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الوقائية واتخاذ اللازم تجاه أي مسؤول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بهذه الإجراءات.

كما يمكن الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال موقعها الرسمي www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 165288.

استخدام الشيشة في المقاهي

في حال رصد الشيشة داخل أحد المقاهي لابد من التقاط صورة وإرسالها لجهات التحقيق والتي تتمثل في وزارة التنمية المحلية والمحافظين أو الخط الساخن لوزارة الصحة على أرقام 105 أو 15335، كما يمكن الإبلاغ من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أرقام محافظات الجمهورية لتقديم الشكاوى ضد مخالفات كورونا

- محافظة القاهرة من خلال أرقام 23912136 - 23907147 – 23901236.

- محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن على رقم 114 وواتس أب 01152860444 .

محافظة الإسكندرية خصصت أرقام 01204288881 - 01212013337 .

- محافظة المنوفية من خلال أرقام 2222035- 2224899- 2239804.

- محافظة القليوبية من خلال رقم 01119992624 .

- محافظة الفيوم من خلال رقم واتس آب وهو 01551150052 .

- محافظة القليوبية من خلال التواصل على رقم 01119992624 .

- محافظة المنيا من خلال واتس أب على رقمي 01100585052 و 01150606783 .

- محافظة الأقصر يمكن التواصل من خلال رقم 2356054 أو من خلال غرفة العمليات على رقم 2374903، أو الاتصال على الأرقام الآتية 2372188 – 2372263 .

- محافظة الدقهلية حددت أرقام 0502316644 و0502316644 و0502314880 و0502327792 و01092002980 .

- محافظة بورسعيد خصصت رقم على واتس آب وهو 01060227956 .

- محافظة البحيرة يمكن للمواطن ارسال الشكوى من خلال الخط الساخن 114 وأرقام 0453356397 - 0453307742 - 0453318337 - 0453318154 .

- محافظة جنوب سيناء خصصت أرقام منها الخط الساخن وهو 113 وأرقام 440554 - 3773537 - 9221144 - 3604990 - 3530228.

- محافظة دمياط خصصت خط ساخن على رقم 05722644121 .

- محافظة مرسى مطروح خصصت أرقام 0464933158 - 0464933105.

- محافظة الإسماعيلية خصصت أرقام 0643380240 - 0643380241 - 0643360219 - 0643360218 - 0643960017 - 0643470051 - 0643441870 - 0643664848 - 0643561555 - 0643750607 - 0643918472 - 0643337726 - 0643210911 .

- محافظة السويس أتاحت أرقام للمواطنين وهي 062 - 3331040 .

- محافظة أسوان خصصت رقم 0972304253.

- محافظة شمال سيناء خصصت ارقام 3327052، 3323014 - والخط الساخن 114.

- محافظة الغربية خصصت أرقام 0403341233 – 0403333111- 0403333263 – 0403335531، وأرقام "الواتس آب" وهى 01102014000 – 01094010999 – 01277073412.

- محافظة الشرقية خصصت ارقام 122 - 01025183862.

محافظة قنا خضضت أرقام 0963337291 - 0963328472.

- محافظة كفر الشيخ من خلال الخط الساخن على رقم 114 وأرقام 0473241130 - 0473220792 وواتس آب على رقم 01159080748.

- محافظة الإسماعيلية من خلال رقم 0643380240.

- محافظة الوادى الجديدمن خلال رقم 0922920301.

محافظة أسيوط خصصت رقم الواتس آب 01000623873 أو من خلال الرقم الأرضى التالي 2135858/ 088.

- محافظة البحر الأحمر خصصت رقم 01062229096.

- محافظة سوهاج خصصت رقم واتس آب على رقم 01153618161.

- محافظة بنى سويف خصصت رقم 01018460099 على واتس آب.